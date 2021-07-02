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KOP Eylem planı açıklandı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2021-2023 yılları arasını kapsayan ‘Yeni Nesil II. KOP Eylem Planı’ onaylanarak yürürlüğe girdi.

02 Temmuz 2021 Cuma 00:49
KOP Eylem planı açıklandı

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinin 2021-2023 yılları arasını kapsayacak Eylem Planı ile ilgili bilgilendirmede bulunan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, globalleşen 21. yüzyıl dünyasında artık ülkelerin değil şehirlerin ön plana çıktığını söyledi. Şahin, altyapı imkanları, şehrin merkezi, yakın bölgelerdeki lojistik imkânları, hizmet alanları, sosyal sermayesi, coğrafi konumu, ekonomik yapı gibi faktörlerle kentlerin daha fazla bölgesel aktör olma niteliği kazandığına vurgu yaptı. Şahin, ‘’KOP Bölgesindeki şehirlerimiz bu anlamda sahip oldukları potansiyel ile ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının büyük bir parçası olabilecek niteliğe sahiptir’’ dedi. KOP İdaresi olarak Türkiye’nin güçlü bölgelere ihtiyacı olduğu teziyle bölgemizdeki üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektörle birlikte güç birliği yaparak çalışmalara devam ettiklerini anlatan Şahin, son 20 yılda ülkenin yakaladığı büyüme, gelişmenin sadece ülke içinde değil dünya çapında da dikkat çektiğini bildirdi. Şahin, ‘’Makroekonomide sağlanan başarının sürdürülebilmesi, her bölgeyi ve her kesimi içine alan yapısal ve mikro dönüşümün sağlanabilmesine bağlıdır. Bu bakımdan, bölgemizdeki her bir ilin kendi şart ve imkânlarına duyarlı, bölgesel düzeyde yapısal dönüşüm hedeflerine odaklı ve çok yönlü bir yerel gelişme politikası uygulanmaktadır. 2021-2023 yıllarını kapsayan ve Bölge Kalkınma Programı olarak adlandırılan yeni nesil eylem planını başta kalkınma ajansları olmak üzere bölgemizdeki diğer paydaşlar ile iş birliği içerisinde hazırladık. Bölge Kalkınma Programı, önceki Eylem Planlarından farklı olarak KOP İdaremizin sorumlu olduğu bölgeyi bir bütün olarak ele alan ve bölgenin kendine özgü potansiyel ve ihtiyaçlarından hareketle, belirlenmiş olan sonuç odaklı sektörel programları içermektedir’’ diye konuştu.

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KOP Eylem Planı Açıklandı
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