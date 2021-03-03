KOP DESTEKLi TESiS

BOĞAZLIYAN ilçesinde belediye tarafından hazırlanan, Stick Şeker ve Kolonyalı Mendil üretimine yönelik tesis projesi kapsamında makine montaj çalışmaları da tamamlanarak, tesis üretime hazır hale getirildi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen Stick Şeker ve Kolonyalı Mendil üretimine yönelik projenin onaylanıp, protokoller imzalanmasının ardından çalışmalara başladıklarını hatırlattı. Başkan Coşar, KOP destekli Stick Şeker ve Kolonyalı Mendil üretim projesinde sona gelindiğine vurgu yaparak, ‘’Hijyenik bir ortamda el değmeden yeni nesil otomatik makineler tarafından dolumu yapılarak tek tek ambalajlanan stick şeker, kolonyalı mendil ve el dezenfektan jelinin deneme üretimini başarıyla gerçekleştirdik. Hayatımız da temizlik anlamında büyük kolaylık sağlayan, hijyen bakımından önemli olan kolonyalı mendil ve el dezenfektan jelinin içeriğinde insan sağlığını tehlikeye düşürecek kimyasallardan kullanılmamaktadır’’ dedi. Başkan Coşar, stick şekerlerinin kesinlikle doğal olduğunu, şeker karışımını bozacak hiçbir katkı maddesi içermediğini dile getirdi. Coşar, ‘’Kurulum sürecinden her aşamasına kadar emeğini ve desteğini esirgemeyen Dursun Özoğul, Mehmet Çamiçi ve Murat Madalı’ya teşekkür ediyorum. En kısa süre içerisinde seri üretime başlayacağız, ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun’’ diye konuştu.