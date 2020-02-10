KOP Destekleri anlatıldı

KOP idaresince yürütülen 2020 Mali Destek Programına yönelik düzenlenen Mali Program, Değerlendirme ve Koordine toplantılarına, Yozgat Vali Yardımcısı İzzet Ercan başkanlık etti. Kaymakam Murat Kaplay, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile her iki ilçedeki kamu kurum, kuruluşlarının temsilcileri, Muhtarlar, STK temsilcileri ile proje sorumluları katıldı. Geniş ölçekli katılımın sağlandığı toplantıda, Yozgat Valiliği Proje Ofisince, kamu kurum, kuruluşları, bölgenin öncelikleri doğrultusunda, sürdürülebilirlik esasına dayalı, yenilikçi, katma değeri artırıcı, sosyal etkisi olan proje tekliflerini sistem üzerinden online olarak sunabilecekleri belirtildi. Başvuruların başladığı, sistem üzerinden 2 Mart 2020 tarihine kadar başvuruların alınmaya devam edileceği, havuzda toplanacak projeler arasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye uygun bulunan projelere finansman desteği sağlanacağı kaydedildi.