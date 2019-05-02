KOP destek verecek

Yozgat ile birlikte Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde illerinde, 2019 yılında yapılacak yatırımlara yönelik proje değerlendirme toplantısı yapıldı. KOP Başkanı İhsan Bostancı, bölgede tarımsal sulamaya önem verdiklerinin altını çizerek, bölge için stratejik öneme sahip konuların başında gelen kuraklıkla mücadele, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla mevcut sulama sistemlerinin rehabilite edilerek, basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik adımlar atıldığını kaydetti. Bostancı, ‘’2011-2018 yılları arasında KOP KÖSİP kapsamında Yozgat, Aksaray, Karaman, Niğde, Konya, Nevşehir, Kırıkkale ve Kırşehir illerinde toplam 744 sulama projesi hayata geçirilmiş, toplamda 681 milyon liralık bir kaynak aktarılmıştır. Hayata geçirilen projeler sayesinde 33,6 bin hektarı yeni, 84,4 bin hektarı rehabilitasyon olmak üzere toplamda 118 bin hektarlık geniş bir alanın modern sulama sistemlerine kavuşturulmuştur’’ dedi. Toplantıda, 2018 yılında uygulanan projelerin son durumları, 2019 yılında desteklenmesi muhtemel projeler ile bu projelere ilişkin Usul ve Esaslar ile Proje Hazırlama Rehberi hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.