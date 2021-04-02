KOP destek için çağrı yaptı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, 2019 yılında hazırlanan, KOP Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘KOP ile Arıları Güçlendiriyoruz’ projesi kapsamında teknik destek için ilana çıkıldığı kaydedildi. Proje kapsamında Yozgat İl Merkezi ve merkez köylerde ikamet eden 3 arıcıya yapboz baraka ve güneş paneli desteği verileceği bildirildi. Yozgat Merkez veya merkez köylerinde ikamet eden 18-65 yaş arasındaki kişilerin başvuru yapabileceği açıklandı. İlan tarihi itibari ile Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) ve Arı Üreticileri Birliğine üye olanların başvurusunun kabul edileceği, başvuru sahibinin en az 60 kovana sahip olması gerektiğinin altı çizildi. Başvuru sahibinin, aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından faydalanmamış olması gerektiğine vurgu yapılarak, ‘’Başvuracakların, proje tutarının yüzde 30'unu karşılayabilecek durumda olması gerekmektedir. Belirtilen mevcut şartlarda yeterli başvuru olmaması halinde şartlar yürütücü kuruluş tarafından belirlenecektir. KOP Kalkınma Ajansı tarafından destek görmeye hak kazanan proje kapsamında belirtilen şartlara haiz üreticilerin ilgili evraklarla birlikte İl Müdürlüğü Genel Evrak birimine başvurularını 30 Mart-7 Nisan 2021 tarihleri arasında yapması gerekmektedir’’ denildi. •HABER MERKEZİ•