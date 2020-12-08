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KOP değerlendirmesi tamam

KOP İdaresi Başkanlığı’nın TÜBİTAK-TÜSSİDE iş birliği ile hazırlanan ‘KOP Bölgesi Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi’ tamamlandı.

08 Aralık 2020 Salı 00:21
KOP değerlendirmesi tamam

KOP İdaresi Başkanlığı tarafından, Tübitak işbirliğinde hazırlanan, bölgedeki mevcut jeotermal kaynaklara ait en güncel verilerin sunulduğu alan taraması çalışması tamamlandı. Tarım, endüstriyel kullanım ve turizm başta olmak üzere jeotermalin kullanılabileceği tüm sektörler ele alınarak geliştirilmesine yönelik somut çıktılar ortaya konuldu. Kısa adı KOP olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, jeotermal kaynak zenginliği açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye’nin potansiyelini maksimum faydaya dönüştürmek için önemli bir rapor hazırladı. KOP İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur, ülkemizin mevcut zenginliğini önce tanımaya ve sınıflandırmaya ardından yatırıma ve istihdama dönüştürerek bölgesel kalkınma özelinde Türkiye’nin kalkınmasına önemli katkılar sunulacağını söyledi. Başkan vekili Tongur, “Proje kapsamında bölge illerimizin jeotermal kaynaklarının hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal özellikleri belirlendi. Maden Tetkik Arama ve diğer ilgili kamu kurumlarından edinilen resmi veriler ışığında, mevcutta jeotermal kaynağı bulunan Aksaray, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerindeki 236 jeotermal alanının ekonomiye kazandırılması amacıyla mevcut kaynakların ağır metal analizleri yapılarak jeotermal alanların oluşum mekanizmaları ve özellikleri ortaya çıkarıldı’’ dedi.

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KOP Değerlendirmesi Tamam
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