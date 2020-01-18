KOP Bilgilendirdi

Yoğun ilgi gösterilen toplantıda Yozgat Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özgür Memiş, KOP illeri içerisinde Yozgat’ın Konya’dan sonra ikinci tarımsal arazi büyüklüğüne sahip olduğunu hatırlatarak, dolayısıyla Yozgat’tan giden projelerin de bu oranda desteklenmesi gerektiği yönünde beklentilerinin bulunduğuna vurgu yaptı. KOP İdaresi Başkanlığı Kırsal Kalkınma Koordinatörü Ümit Yorgancılar da, Yozgat’tan son yıllarda proje talebi konusunda yoğun talep olduğunu, bu hususta memnun olduklarını ifade etti. Yorgancılar, ‘KOP Kırsal Kalkınma’ ve ‘KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi’ programlarının aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 8 ili kapsadığını hatırlattı. Yorgancılar, kırsal dezavantajlı alanlarda sosyo-ekonomik şartların iyileştirilmesi, tarımsal ürünlerin katma değerli hale getirilerek üreticilerin gelir seviyelerinin arttırılması, örgütlü yapılarla pazarlama ağlarının geliştirilmesi konularına yönelik projeleri destekleyecek olan bu programların, uygun başvuru sahipleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yararlanacağını bildirdi. KOP İdaresi Başkanlığı uzmanlarından Süleyman Armağan ve Ahmet Rasim İnciman, programın işleyişi hakkında katılımcıları bilgilendirdi, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Hazırlanacak proje başvurularının 2 Mart 2020 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi.