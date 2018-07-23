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KOP Bilgilendirdi

YOZGAT Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda, KOP İdaresi uzmanları tarafından, özel destekleme modelini belirlemeye yönelik bilgiler verildi.

KOP Bilgilendirdi

YOZGAT Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda, KOP İdaresi uzmanları tarafından, özel destekleme modelini belirlemeye yönelik bilgiler verildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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KOP Bilgilendirdi

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir’in de katıldığı toplantıda, KOP kapsamındaki Yozgat, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir illerinde istişare toplantıları düzenlediği hatırlatıldı. Küçükbaş hayvancılık, arıcılık, bahçe bitkileri, organik ve iyi tarım, örtü altı sebzecilik, tarım dışı gelir getirici faaliyetler, tıbbi ve aromatik bitkiler, ürün dağıtım kanalları, işleme tesisleri, örgüt yapısının güçlendirilmesi alanlarında yüzde 70 hibe desteği sağlanmakta olduğu kaydedildi. Çiftçilerin taleplerine göre destek sağlamak modeli oluşturmak için toplantılar düzenlendiği vurgulanarak, yapılan değerlendirme sonucunda seçilen üç projeye destek sağlanacağının altı çizildi.

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