KOP Başkanı Şahin görevine başladı

Yeni Başkan Şahin, bölgenin kalkınmasına yönelik İdare tarafından çok önemli projeler yürütüldüğünü belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde yeni ve yenilikçi projelerde bölge kalkınmasına sağladıkları katkının artarak devam edeceğini söyledi. Şahin, KOP bölgesi illerinin kalkınmasında önemli bir lokomotif görevi üstlendiğini, bu sorumluluğu hem yürütülmekte olan mevcut projelerle hem de yeni hibe desteği yapılacak projelerle katlayarak sürdüreceklerini vurguladı. Şahin, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinden oluşan KOP Bölgesinin topyekûn kalkınması için ekip ruhuyla çalışacaklarını vurguladı. Başkan Şahin, bugüne kadar emekleri geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere tüm idarecilere ve personele de teşekkür etti.