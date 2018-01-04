Koordinatörler toplandı

İmran Kız Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen toplantıya ilçe koordinatörleri katıldı. Toplantıda izlenecek yol haritası belirlendi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, çalışmanın, milletimizin geleceğini inşa edecek gençlerin, bilgi, ahlak, estetik, ruh güzelliği ve merhamet duygusuyla yetişmelerine katkı sağlamaya yönelik olduğunu söyledi. Sezik, ‘Milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve erdemlerin nesilden nesile aktarılarak hayat bulmasını temin etmek, toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olunmasını temin etmek amaçlı manevi rehberlik hizmetidir’ dedi.

Müftü Sezik, koordinatörlere tam destek verileceğini, her gencin elinden tutulması gerektiğini belirterek, İl Koordinatörü Yasemin Yaşar’a ve bayan koordinatörlere teşekkür etti.