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Koordinatörler buluştu

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, koordinatörler ile buluşarak istişare toplantısı yaptı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 00:21
Koordinatörler buluştu

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında, merkez ve tüm ilçe koordinatörleriyle yürütülen gençlik, bağımlılık, aile, göçmen ve engellilere yönelik faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla istişare toplantısı yapıldı. Hafta boyunca gerçekleştirilen toplantılarda yürütülen din hizmetlerinde amacın farkındalık oluşturmak, çeşitliliği arttırmak, yapılan güzel faaliyetlerden örnek olmak ve sahada yaşanan sorunlara çözüm önerisi bulmanın olduğu üzerinde duruldu. Din görevlisinin derdi olan insanlar olduğunu belirten Ali Gülden, ‘’ Din görevlisi ‘Ben vatandaşlara acaba daha farklı, daha çok nasıl bir din hizmeti sunabilirim diye dertlenmelidir. Aile bütünlüğünü tehlikeye sokarak gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden her türlü bağımlılıkla, engel ve zorluklarla mücadele etmek, halkımıza her türlü dini ve manevi rehberlik sunmak en büyük hedefimizdir. İl Müftülüğü olarak bu mücadele içindeyiz ve koordinatörlerimiz ile sahaya inerek tespit edilen sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz’’ dedi. Gülden, her bir koordinatöre teşekkür ederek başarılarının devamlarını diledi.

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