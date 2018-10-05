Koordinasyonda ortak şikayet

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonunda Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında yılın son Koordinasyon Kurulu toplandı. Yatırımların genel durumlarının ele alındığı toplantıda, Yozgatlı sivil toplum kuruluş temsilcileri, belediye başkanları ve bazı daire müdürleri iş ve işlemlerin yürütülmesi noktasında bölge müdürlükleriyle yaşanan sorun ve sıkıntıları iletti. Toplantıda söz alan Sorgun Ticaret Odası Başkanı Üzeyir Arslan, “Yozgat’a yatırımcı getirmek, yatırım yapmak istiyoruz bölge müdürlerini aşamıyoruz” dedi. Üzeyir Arslan, il müdürlüklerinin çok kısıtlı yetkilere sahip olduğunu, bundan dolayı bölge müdürlüklerine başvuru yapmadan hiçbir iş ve işlem yürütemediklerini dile getirerek, “Mesela 9 metre bir kuyu açmak için DSİ’nin bölge müdürlüğüne Samsun’a gidiyoruz” diye konuştu. Üzeyir Arslan, özellikle Kayseri’ye bağlı bölge müdürlükleriyle ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayarak, “Tüm iller Kayseri’ye bağlı, bundan dolayı işlere yetişemiyorlar, onlara da yazık bize de” diyerek sorunları dile getirdi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede yürütülen doğalgaz çalışmalarında Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün katı çalıştığını, projeyi yürütmekte hayli zorlandıklarını ifade ederek, “Geçmişte ilçemize bir trafik ışığını bile üç senede zor koydurmuştuk. Bir kavşak talep ediyoruz yok diyorlar. Zorlanıyoruz” şeklinde konuştu. Bazı köy muhtarları ve daire müdürleri de benzer sıkıntıları iletti. Vali Kemal Yurtnaç ise bahsedilen sorun ve sıkıntıların koordinasyon toplantısında çözümünün mümkün olmadığını hatırlatarak, “Bürokraside yaşanan bu sıkıntıları, biz Yozgat olarak zaten tüm mercilere aktarıyoruz, anlatıyoruz. Yine anlatacağız ve merkezi idarenin çözüm üretmesini talep edeceğiz” ifadelerini kullandı. Toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluşlar yürüttükleri çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.

