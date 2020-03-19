Koordinasyon toplantısı

Toplantıya, Belediye Başkanı Celal Köse, Vali Yardımcıları İzzet Ercan, Turgay Ergin, Faruk Ekiz, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu ve ilgililer katıldı. Toplantıda, korona virüsün insanda solunum yolu hastalıklarına yol açtığı, belirtilerinin ise yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik olduğu, söz konusu hastalıktan korunmada kişisel hijyen kurallarına uyulmasının önemli olduğuna dikkat çekildi. Özellikle yurtdışından ve umre ziyaretinden gelen vatandaşların, dönüşte 14 gün kuralına uymaları, 1 Mart 2020 tarihinden sonra yurtdışından gelen tüm vatandaşların kayıt altına alınması, bu bağlamda mahalle muhtarlarınca yurtdışından gelenlerin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarmaya bildirilmesi istendi. Korona virüsle ilgili ihbarda bulunmak, bilgi almak isteyen vatandaşların ‘Alo 184’ Korona Danışma Hattını aramaları, yemekhane ve toplantılarda oturma düzeninin bireyler arasında bir metre mesafe bulunacak şekilde düzenlenmesi istendi. Yemekhanelerde ortak kullanılan şeker, tuz, baharat gibi aparatlarının kaldırılarak, tek kullanımlık paketlerin tercih edilmesi, korona virüsle ilgili Sağlık Bakanlığının açıklamaları dışında hiçbir habere itibar edilmemesi konuları ele alındı.