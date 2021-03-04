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Koordinasyon toplantısı

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Yozgat İl Koordinasyon toplantısı Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirildi.

04 Mart 2021 Perşembe 00:35
Koordinasyon toplantısı

Toplantıya, Yozgat merkez ve ilçelerinde bulunun Ziraat Odaları’nın başkanları katıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Bölge Koordinatörü Eyüp Elmalı, toplantıya başkanlık etti. Toplantıda, çiftçinin elektrik, gübre, ilaç, yem gibi girdilerin yükselen maliyetleri, alınması gereken tedbirler değerlendirildi. Tarım ve Orman Bakanlığına iletilmek üzere raporlar hazırlandı. Covid-19 pandemi döneminde yaşanan pazarlama sorunları hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. 

Anahtar Kelimeler:
Koordinasyon Toplantısı
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