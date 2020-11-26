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Koordinasyon toplantısı

YURT genelinde eş zamanlı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri koordinesinde düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' Yozgat’ta da Vali Ziya Polat başkanlığında ilgili kurum ve STK temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

26 Kasım 2020 Perşembe 00:50
Koordinasyon toplantısı

Toplantıda kadına yönelik şiddet konuları anlatılırken, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Konuk Evi Müdürü Emel Ünal, kadına yönelik şiddet hakkında katılımcıları bilgilendirirken Yozgat’ta kadına yönelik şiddete karşı yapılan çalışmaları anlattı. Ünal, bu yıl Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne bin 86 kadının, 76 erkeğin, 114 Çocuğun müracaat ettiğini ve bunlara çeşitlik destekler verdiklerini söyledi. Yozgat’ta bir tane kadın konuk evinin bulunduğunu ve kapasitesinin de 20 kişi olduğunu dile getiren Ünal, ‘’Kadın Konuk evimiz aracılığı ile bu yıl 134 kişiye barınma hizmeti verdik. 176 kişiye Psiko Sosyal Destek verirken, İş Kur aracılığı ile İstihdama yönelik 13 kişiye destek kursundan yararlandırdık. 14 vatandaşımıza hukuki destek verirken, 2 kişiye de kreş desteğinde bulunduk. 85 kişiye harçlık verirken 84 kişiye de yönlendirme ve rehberlik hizmeti verdik. Bu yıl içerisinde kadın sığınma evimizden 134 kadın ve 114 çocuk olmak üzere toplamda 248 kişi faydalandı’’ dedi. Ünal’ı konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri kadına yönelik şiddet ile ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.  

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Koordinasyon Toplantısı
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