Koordinasyon kurulu toplandı

Yatırımcı kurum bölge ve il müdürlerinin yatırımları hakkında bilgi verdiği İl Koordinasyon kurul toplantısında ilgili bölge müdürleri projeler hakkında sorulan soruları da yanıtladı. Yozgat Valisi Ziya Polat, toplantıda yaptığı konuşmada 10,9 milyar lira bedelli 272 projenin uygulandığını bu projeler için ise 2021 ödeneğinin 2,4 milyar lira olduğunu söyledi. Yozgat’ta uygulanan 272 projeden 29’unun tamamlandığını hatırlatan Vali Polat, 139 projenin çalışmalarının devam ettiğini, 61 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 43 projeye ise henüz başlanılmadığını sözlerine ekledi.