KOOPERATiFLERE TAKiP

Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, Çayıralan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek, pazarlama ve üretim hakkında istişarelerde bulundu. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi (ÇEKOOP) ve Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi (ÇEKAŞ) ile ilgili olarak Akdaş’ı bilgilendirip, üretim tesisleri ve teşhir salonunu gezdirdi. Codar, ‘’Kooperatifimiz ve belediye şirketimiz ile ilgili faaliyetlerimiz, potansiyelimiz, hedeflerimiz hakkında bilgilendirme yaptık. Yozgat il ve ilçeleri içerisinde potansiyel ve kurumsal anlamda ilk 3 kurum içerisinde olduğumuzu duymak ilçemiz adına gurur vericidir. Hedefimiz büyük ilçemiz ve köylerindeki yöresel ürün veya hammaddelerini temin edip ülkemiz geneline ulaştırarak ulusal fuarlarda teklifler almak bizleri ilçemiz adına mutlu etmektedir’’ dedi. Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü personeli, Boğazlıyan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Çekerek Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifini de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Boğazlıyan’daki kooperatifin, Ticaret Bakanlığına sunulan projeden almaya hak kazandığı hibe makina ekipmanları ile birlikte üreterek, satış ofisini kurduğu, satışlara başladığı aktarıldı.