KOOPERATİFE ZİYARET

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile bir araya gelen Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Güngör Yılmaz, ziyarette Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi ile Kayseri Şeker ile işbirliği ve ortak projeler konularında görüş alışverişinde bulundu. Yılmaz, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, “Üniversitemiz ev sahipliğinde 20-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Anadolu Üniversiteleri Birliği I. Ar-Ge Proje Pazarı’ etkinliğine, Kayseri Şeker’i davet ettik. Proje pazarında yer almalarını önerdik. ‘Mühendislik ve Temel Bilimler’, ‘Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri’, ‘Tarım Gıda ve Çevre Bilimleri’ ve öğrenciler için tüm alanlarda düzenlenecek olan proje pazarı öncesi kurum ziyaretlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

