Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

KOOPERATİFE ZİYARET

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Güngör Yılmaz, beraberinde Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Yavuz Gürbüz ile birlikte Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret ederek üniversite ev sahipliğinde 20-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Anadolu Üniversiteleri Birliği I. Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğine kendilerini davet etti.

12 Nisan 2022 Salı 00:35
KOOPERATİFE ZİYARET

 Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile bir araya gelen Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Güngör Yılmaz, ziyarette Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi ile Kayseri Şeker ile işbirliği ve ortak projeler konularında görüş alışverişinde bulundu. Yılmaz, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, “Üniversitemiz ev sahipliğinde 20-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Anadolu Üniversiteleri Birliği I. Ar-Ge Proje Pazarı’ etkinliğine, Kayseri Şeker’i davet ettik. Proje pazarında yer almalarını önerdik.  ‘Mühendislik ve Temel Bilimler’, ‘Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri’, ‘Tarım Gıda ve Çevre Bilimleri’ ve öğrenciler için tüm alanlarda düzenlenecek olan proje pazarı öncesi kurum ziyaretlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
KOOPERATİFE ZİYARETYozgatIlerigazetesiSorgunHaberIlçelerNişanSalıYozgat Bozok üniversitesiRektör YardımcısıProfesör Dr. Güngör YılmazZiraat FakültesiDekanıProfesör Dr. Yavuz Gürbüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 kişiden 1’i tutuklandı
5 kişiden 1’i tutuklandı
isimler sözlüğü çıktı
isimler sözlüğü çıktı
Üniversiteden büyük başarı
Üniversiteden büyük başarı
Başarı belgesi verildi
Başarı belgesi verildi
2 şüpheli tutuklandı
2 şüpheli tutuklandı
BiR PROJE DAHA
BiR PROJE DAHA
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim