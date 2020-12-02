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Kooperatifçilik Otobüsü Yozgat’ta

Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Kooperatifçilik Otobüsü’ Yozgat’a geldi, otobüsle gelen yöneticiler, il yöneticileri ve meslek kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

02 Aralık 2020 Çarşamba 00:27
Kooperatifçilik Otobüsü Yozgat’ta

TİCARET Bakanlığınca geçtiğimiz Şubat ayında, Migros'un katkıları ile oluşturulan Kooperatifçilik Otobüsü, Tokat’tan sonra Yozgat’a geldi. Otobüs ile gelen yöneticiler il yöneticileri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, ‘Kooperatifçiliği tanıtmak ve geliştirmek’ amacıyla yola çıkan kooperatifçilik otobüsünde yer alan Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve ekibini makamlarında ayrı ayrı kabul etti. Yozgat Ticaret İl Müdürü̈ İbrahim Aktaş’ın da hazır bulunduğu ziyaretlerde, Daire Başkanı Akçekale, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Eyüp Coşkun’u da ziyaretti bulundu.  Dün Yozgat’a gelen ve bugün Yozgat’tan ayrılacak olan Kooperatifçilik Otobüsü ’nün yurdun tüm bölgelerini, şehirlerini gezeceği kaydedildi. Ticaret Bakanlığı’nın yaklaşık 7 milyon ortağı bulunan kooperatiflerin gelişmesi, kooperatifçiliğin yaygınlaşması, yeni nesillerin kooperatifçiliği tanıması için 'Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi'ni başlattığı bildirildi. Proje kapsamında oluşturulan Kooperatifçilik Otobüsü, Migros'un desteğiyle tüm yurdu dolaşacağının altı çizildi. Meyve-sebzede temin ettiği ürünlerin yüzde 60'ını doğrudan üretici ve kooperatiflerden alarak tüketiciye en uygun fiyatla ürünleri ulaştıran Migros, Kooperatifçilik Otobüsü ile bölgelerde yer alan kooperatif temsilcileriyle bir araya gelerek eğitimler verip, yeni iş birlikleri geliştiriyor, alımlar yapmak için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda da Yozgat’ta temaslara ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi. 

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Kooperatifçilik Otobüsü Yozgat’ta
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