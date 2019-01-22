Kooperatif için toplandılar

Kırsal bölgelerdeki üreticilerle birlik ve beraberliği sağlamak, yardımlaşmayı teşvik etmek amacıyla kooperatif kurup güç birliği oluşturmak isteyen köylüler, toplantı düzenledi. Kırım Köylü iş adamı Menderes Köksal'ın daveti ile düzenlenen bilgilendirme toplantısına Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir ile şube müdürleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Selim Türker ve personeli katıldı. Kalabalık bir ekiple bilgilendirme toplantısına katılan yetkili ekip, Kırım Köyü sakinlerine kooperatif ve birlik konusunda geniş bilgi takdiminde bulundular. Kırım Köyü üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme toplantısında konuşan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Önemi hakkında bilgi verdi. Birlik ve beraberliğin zaruretini dile getirdi, el ve gönül birlikteliğinin mutlaka kurulması gerektiğini vurguladı. Özdemir: "Biz sizlerin Yozgat ve yöresinde model olmanızı istiyoruz, fitne ve fesattan uzak, çalışan, üreten, para kazanan ve köylerini kalkındıran insanlar olmanız için çalışıyoruz. Köylerde işsizlik sorununu da ancak böyle çözebilirsiniz" dedi.