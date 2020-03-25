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Konutta maaş ödemesi

DÜNYAYI etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren PTT, emekli maaşını şirketten alan 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını konutlarına götürecek.

25 Mart 2020 Çarşamba 03:24
Konutta maaş ödemesi

Posta, kargo, lojistik, sigortacılık ve bankacılık gibi birçok farklı alanda Türkiye’nin her yerinde güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmet sunan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, korona virüse karşı aldığı tedbirleri artırdı. PTT’den  maaşını alan 65 yaş üstü emekli hak sahipleri, e devlet üzerinden yapacakları başvuru ile maaşlarını konutlarında alabilecek. Müşterilerin, e-devlette bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri / Emeklilik Uygulamaları başlığı altında türüne göre Emekli Banka değişikli segmesinden ‘PTT Konutta Teslim’ seçeneğini tercih etmeleri yeterli olacak. Ayrıca, sosyal yardım ödemeleri alan müşteriler, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM’leri ve kamu bankası ATM’lerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. PTT Sosyal Kartı olmayan veya kayıp bildiriminde bulunan hak sahiplerine anında kart tahsisi yapılacak. Müşteriler, fatura ve vergi tahsilatı işlemleri için, PTTBank internet bankacılığı ve mobil uygulamaları 7 gün 24 saat kullanabilecek, dileyen müşteriler işlemlerini PTT ATM’lerinden de yapabilecek.

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Konutta Maaş ödemesi
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