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Konutlar sahiplerini buldu

YOZGAT’ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan 530 sosyal konuttan boş olan 192 konut, çekilen kura ile hak sahibi ailelere teslim edildi.

Konutlar sahiplerini buldu

YOZGAT’ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan 530 sosyal konuttan boş olan 192 konut, çekilen kura ile hak sahibi ailelere teslim edildi.

28 Ocak 2018 Pazar 22:57
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Konutlar sahiplerini buldu

Yozgat Merkez Çapanoğlu Mahallesi'nde mülkiyeti Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait 530 adet 1+1 sosyal konuttan 192 hak sahibinden bir kısmının konutuna hiç taşınmadığı, bir kısmının ise konutunu kiraya verdiği tespit edildi. Bunun üzerine hak sahipleri ile sözleşmeler feshedilerek, yeniden başvuru talepleri alındı. Boşa çıkan 192 konut için Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Adem Yılmaz’ın katılımı ile noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kuraya katılan kişiler ise öncelik olarak şehit ve gazi aileleri, hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ile kanser ve ağır hastalıkları bulunan kişilere verildi.

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