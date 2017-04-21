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Konutlar hızla yükseliyor

21 Nisan 2017 Cuma 23:59
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Yozgat Eski Sanayi Sitesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm ile birlikte TOKİ konutları hızla yükseliyor. 18 Ocak'ta yer teslimi yapılan ve çalışmalara başlanılan TOKİ konutlarının zamanından önce bitirilmesi hedefleniyor.

Konutlar hızla yükseliyor
 Yozgat Eski Sanayi Sitesi’ndeki TOKİ konutlarında çalışmaların tüm hızla devam ettiğini söyleyen Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, yapılaşmaya engel bir durumun kalmadığını açıkladı.
TOKİ konutlarındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Açıkgöz,"Eski sanayi bölgemizde şu an için yapılaşmaya engel bir durum kalmadı. Mahkemelerimiz devam ediyor fakat inşaatlarımız açısından hiçbir engel yok. İnşaatımıza denk gelen metruk yapılar yıkıldı ve müteahhide teslim edildi. Son 3 blokla çarşının ikinci etabında da çalışmalar başladı. Caminin taş kaplamaları, kurşun kaplamaları bitti. Ticaret merkezimizin doğuda kalan kısmının cephe mantolaması yapılıyor. Çevre düzeni ile ilgili çalışmalara da yakın zamanda başlayacağız. Projemizi eksiksiz bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.
Konutların teslim süresinin Aralık ayı olduğunu hatırlatan Açıkgöz, konutların zamanından önce tamamlanabileceğini söyledi.

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