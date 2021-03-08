Konut ve arsa fiyatları artıyor

YOZGAT Hak Savunucuları Derneği Başkanı İktisat Uzmanı Hüseyin Durusoy, belirli bölgelerde arsa değerlerinin aşırı artmasının sebepleri araştırıldığın da bunun birçok etkene bağlı olarak değiştiğini, sektörde fiyatların aşırı artmasının ekonomik krizlerin oluşmasına neden olduğunu söyledi. Durusoy yaptığı yazılı açıklamada, arsa fiyatının belirlenmesinde en önemli etkenin aslında arsanın bulunduğu mevkii ve konum olduğunu, şehir merkezine olan yakınlığı, bulunduğu bölgede özellikle kamu hizmetlerinin yoğunluğu, diğer çeşitli imkânlara sahip olması gibi sebeplerin metrekare fiyatlarının da yükselmesine etki yaptığı anlattı. Konut Piyasasında konut fiyatları, konut arz ve talep dengesi tarafından belirlendiğini bildiren Durusoy, ‘’Kısa dönemlerde konut arzının sabit olduğu düşünüldüğünde konut fiyatlarının belirlenmesindeki ana etken veya temel değişken, konut talebindeki artış yada azalışlar olmaktadır. Bu sebeple kısa dönemde konuta olan talebin artması konut fiyatlarını artırıcı, talebin azalması konut fiyatlarını azaltıcı yönde etki etmektedir’’ dedi. Durusoy, Yozgat’ta arsa ve konut fiyatlarının, il ekonomisini çok ciddi oranda etkileyen en önemli sektör olduğuna da dikkat çekti. Durusoy, ‘’Bir iktisat uzmanı olarak şehir merkezinde 100 metrekare bir dairenin beklenen piyasa fiyatı; Arsa maliyeti 100 bin lira, İnşaat Maliyeti 150 bin lira ve yönetim giderleri ile kar marjı olarak 50 bin lira olmak üzere toplam 300 bin lira satış bedeli olacaktır. İlimizde arsa ve konut sektöründe bir balon fiyatın oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Yeni konkordato ve iflasların oluşmamasını arzu ediyor, fiyat dengesinin arz talep dengesinde gerçekleşmesini diliyorum’’ diye konuştu.