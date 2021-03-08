Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1547
ALTIN
413.271
DOLAR
7.5615
STERLİN
10.4426
EURO
8.9878
Flaş Haber
HEMŞERİMİZ ŞEHİT OLDU...
Kapat

Konut ve arsa fiyatları artıyor

Yozgat Hak Savunucuları Derneği Başkanı İktisat Uzmanı Hüseyin Durusoy, arsa ve konut fiyatlarının aşırı artmasının ekonomik krizlerin oluşmasına da sebep olduğunu ileri sürdü.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:55
Konut ve arsa fiyatları artıyor

YOZGAT Hak Savunucuları Derneği Başkanı İktisat Uzmanı Hüseyin Durusoy, belirli bölgelerde arsa değerlerinin aşırı artmasının sebepleri araştırıldığın da bunun birçok etkene bağlı olarak değiştiğini, sektörde fiyatların aşırı artmasının ekonomik krizlerin oluşmasına neden olduğunu söyledi. Durusoy yaptığı yazılı açıklamada, arsa fiyatının belirlenmesinde en önemli etkenin aslında arsanın bulunduğu mevkii ve konum olduğunu, şehir merkezine olan yakınlığı, bulunduğu bölgede özellikle kamu hizmetlerinin yoğunluğu, diğer çeşitli imkânlara sahip olması gibi sebeplerin metrekare fiyatlarının da yükselmesine etki yaptığı anlattı. Konut Piyasasında konut fiyatları, konut arz ve talep dengesi tarafından belirlendiğini bildiren Durusoy, ‘’Kısa dönemlerde konut arzının sabit olduğu düşünüldüğünde konut fiyatlarının belirlenmesindeki ana etken veya temel değişken, konut talebindeki artış yada azalışlar olmaktadır. Bu sebeple kısa dönemde konuta olan talebin artması konut fiyatlarını artırıcı, talebin azalması konut fiyatlarını azaltıcı yönde etki etmektedir’’ dedi.  Durusoy, Yozgat’ta arsa ve konut fiyatlarının, il ekonomisini çok ciddi oranda etkileyen en önemli sektör olduğuna da dikkat çekti. Durusoy, ‘’Bir iktisat uzmanı olarak şehir merkezinde 100 metrekare bir dairenin beklenen piyasa fiyatı; Arsa maliyeti 100 bin lira, İnşaat Maliyeti 150 bin lira ve yönetim giderleri ile kar marjı olarak 50 bin lira olmak üzere toplam 300 bin lira satış bedeli olacaktır. İlimizde arsa ve konut sektöründe bir balon fiyatın oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Yeni konkordato ve iflasların oluşmamasını arzu ediyor, fiyat dengesinin arz talep dengesinde gerçekleşmesini diliyorum’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Konut Ve Arsa Fiyatları Artıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LEYLEKLER GELDi
LEYLEKLER GELDi
KADINLAR ÜRETiYOR
KADINLAR ÜRETiYOR
Başkandan hane ziyareti
Başkandan hane ziyareti
Sektör toplantılarına devam
Sektör toplantılarına devam
TOKİ Konutları yükseliyor
TOKİ Konutları yükseliyor
Kapusuzoğulları’ndan ziyaret
Kapusuzoğulları’ndan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim