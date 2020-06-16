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Konut satışları

Yozgat' ta 2020 Mayıs ayında 210 konut satıldı.

16 Haziran 2020 Salı 00:15
Konut satışları

TÜRKİYE genelinde konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azalarak 50 bin 936 oldu. Konut satışlarında İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip oldu.
Yozgat' ta 2020 Mayıs ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 220 konut ile yüzde 4,55 azalırken, bir önceki aya 158 konut satışı ile 32,91 artarak 210 oldu. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı 127 konut ile yüzde 60,48, ilk satışların payı ise 83 konut ile yüzde 39,52 oldu.

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Konut Satışları
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