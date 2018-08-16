Konut satışları arttı

TUİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2018 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 123 bin 878 satışı oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 57 bin 617 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,5 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış göstererek 66 bin 261 olarak yansıdı. Yozgat' ta 2018 Temmuz ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,41 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 51,01 artarak, 524 oldu. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 46,95, ilk satışların payı ise yüzde 53,05 oldu.

YAPI RUHSATI

Yozgat' ta Yapı Ruhsatı verilen binaların 2018 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında, Yapıların toplam yüzölçümü 440 bin 468 metrekare iken, bunun 269 bin 508 metrekaresinin konut olduğu kaydedildi. 91 bin 290 metrekaresinin ise konut dışı, 79 bin 670 metrekaresinin de ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yozgat' ta Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen binaların 2018 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümü 330 bin 944 metrekare iken, bunun 177 bin 699 metrekaresinin konut olduğu ifade edildi. 110 bin 946 metrekaresi konut dışı, 42 bin 299 metrekaresi de ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.