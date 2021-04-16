Konut satışında düşüş

YURT genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 olurken, Yozgat’ta bu yıl Şubat ayına göre Mart ayında konut satışlarında düşüş kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu. Yurt genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 33 bin 365 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,0 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 317 konut satışı ve yüzde 18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 98 konut satışı ile Ankara ve bin 836 konut satışı ile İzmir izledi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artış göstererek 77 bin 876 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 690 konut satışı ve yüzde 20,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,3 oldu. Ankara 8 bin 905 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 800 konut satışı ile İzmir izledi.

YOZGAT’TA DURUM

Yozgat'ta ise 2021 Mart ayında 347 konut satıldı. Yozgat il genelinde 2021 Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 305 konut satışı ile yüzde 13,77 arttı. Bir önceki aya göre ise 366 konut satışı iye yüzde 5,19 azalarak 347 konut satışı gerçekleşti. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı 214 konut ile yüzde 61,67, ilk satışların payı ise 133 konut ile yüzde 38,33 olarak gerçekleşti.