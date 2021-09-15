Konut fiyatlarında artış

Konut fiyatlarındaki fahiş artış vatandaşları kara kara düşündürürken; devletin konut fiyat artışlarındaki denetimsizliği emlak sektörünü de zora sokmakta; alımların durmasına paralel inşaat sektörü de son yılların en büyük krizini yaşamaktadır. Özellikle konutların merkeze yakınlığı, ulaşımı ve binanın yaşı fiyatların artışında belirleyici oldu. Evin konumu dışında ev kira bedelleri, üniversitelilerin okullarına dönmesi, pandemi döneminde kentlerden ayrılanların tekrar geri dönmesi ve ev tutma ve nakliye bedelinin fahiş oranlarda artması sebebiyle kimi kentlerde yüzde 200’e varan oranlarda zamlandı. Çimento maliyetlerinin artması nedeniyle müteahhitlerin, 9 Eylül tarihinden itibaren 24 Eylül'e kadar inşaatlarını durdurma kararı alması da emlak piyasasında hem alıcının hem satıcının zor günler yaşadığını gözler önüne serdi. TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Temmuz ayı inşaat maliyet endeksinde artış oranı yüzde 56.42 seviyesinde gerçekleşti. İşçilik endeksi de yıllık bazda yüzde 21,18 arttı. Konut üreticilerine göre malzeme kaynaklı artışlar, konut fiyatlarını bu yıl içinde yüzde 100 artıracağı tahmin edilmektedir.