Konut fiyatları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre ülkemizde TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80 arttı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti. Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,41 ile haberleşme, yüzde 8,54 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 10,61 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,62 ile ulaştırma ve yüzde 22,70 ile ev eşyası oldu.

Aylık düşüş gösteren ana gruplar yüzde 2,13 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,06 ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Temmuz ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,12 ile haberleşme, yüzde 0,13 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,41 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,07 ile konut, yüzde 2,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,72 ile lokanta ve oteller oldu. Ülkemizde 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 29,42 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu. Yüzde 19,63 ile salatalık, yüzde 18,33 ile kuru soğan, yüzde 16,12 ile kayısı sıralandı. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 9,25 ile patlıcan ve yüzde 8,32 ile kiraz oldu.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2021 Temmuz ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 2,24 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,51 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,27 artış, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 15,27 artış gerçekleşti. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2021 Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 5,2 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu. Bunu yüzde 3,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,27 ile lokanta ve oteller, yüzde 1,64 ile ulaştırma takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 0,95 ile giyim ve ayakkabı oldu. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2021 Temmuz ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 36,35 ile karpuz, yüzde 27,5 ile salatalık ve yüzde 22,83 ile şeftali oldu. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 12,32 ile taze fasulye ve yüzde 8,71 ile tişört (çocuk için) oldu.