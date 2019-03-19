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Konut alamıyoruz

YOZGAT’ta konut satışlarının bir önceki yıla göre düşüş gösterdiği öğrenildi.

Konut alamıyoruz

YOZGAT’ta konut satışlarının bir önceki yıla göre düşüş gösterdiği öğrenildi.

19 Mart 2019 Salı 00:00
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Konut alamıyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından paylaşılan verilerde, Yozgat’ta konut satışlarının düşüşe geçtiği bildirildi.
Ülke genelinde inşaat piyasasında yaşanılan durgunluğun yanı sıra, Türkiye ortalamasının üstünde konut satışları gerçekleşen Yozgat’ta, vatandaşlar pahalı konutları alamaz oldu.
TOKİ tarafından inşa edilen konutlar da, Yozgat’ta dar gelirli vatandaşlara hitap edemezken, vatandaş bankaların konut kredisinde faiz oranlarını yükseltmesiyle birlikte, konut alma hayallerini de erteledi.
Yozgat' ta 2019 Şubat ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına gör yüzde 37,28 azaldı.
Bir önceki aya göre ise yüzde 18,18 azalma görüldü. Yozgat' taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 61,11, ilk satışların payı ise yüzde 38,89 oldu.

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