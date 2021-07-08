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Konuklar ağırlanıyor

Merkezi Paris'te bulunan Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü üyeleri, Yozgat'taki ziyaretlerini sürdürüyor.

08 Temmuz 2021 Perşembe 00:04
Konuklar ağırlanıyor

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) üyeleri, Fransa Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü gönülleri ile bir araya geldi. Programda Türkiye ve Fransa'da yaşayan gençlerin ortak sorunlarını konuşuldu. Programa Abdülhamit Han'ın 4. kuşaktan torunu Şehzade Kayıhan Osmanoğlu gençlerle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü Genel Başkanı Sevgi Çelik, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve beraberindeki heyet Vali Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti. (Seyfettin Sağlam)

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Konuklar Ağırlanıyor
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