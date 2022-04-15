Konuk Böyükata

Böyükata programda ‘Bir Paradigma Değişimi Olarak ‘Köy Koleji’ Düşüncesi’ başlığı etrafında köy ve kasaba okullarına yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Köy okulları ile ilgili bir paradigma değişikliğinin gerekliliğine vurgu yapan Böyükata, mevcut okulların sahip olduğu avantajlı yanlar, öğretmen profilindeki zenginlikler, eskiye kıyasla bilgi kaynaklarına ulaşım imkânındaki kolaylıklar ve özellikle her ilde en az bir üniversitenin var oluşuna bağlı yapılabilecekler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kırsal kesimlerde eğitim gören öğrencilerin Türkiye’nin ve insanlığın geleceğine yönelik sahip oldukları potansiyellere dikkat çeken Böyükata, buralarda görev yapan öğretmenlerin çocukların mizacında var olanların ve onlara özgü yanların ortaya çıkartılarak geliştirilmesi, yetenek ve becerilerinin güçlendirilmesi için neler yapabileceklerine değindi. Programda yapmış olduğu hoş sohbetten dolayı Böyükataya teşekkür eden Türk Ocakları Yozgat Şubesi Başkanı Öğretim Görevlisi Nefise Yüksel, programların ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.