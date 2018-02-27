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Konu şehir ekonomisi

BOZOK Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin geleneksel sohbetlerinde bu hafta akademisyen Mehmet Kara Yozgat ekonomisini anlattı.

Konu şehir ekonomisi

BOZOK Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin geleneksel sohbetlerinde bu hafta akademisyen Mehmet Kara Yozgat ekonomisini anlattı.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
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Konu şehir ekonomisi

Akademisyen Mehmet Kara, katılımcılara ‘Yozgat Ekonomisine Genel Bakış’ konusunda bilgiler verdi. Şehrin sosyal ve ekonomik yapısı hakkında katılımcıları bilgilendiren Mehmet Kara, gelen soruları da cevaplayarak sohbetini sonlandırdı.
BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, sunumundan dolayı Mehmet Kara’ya teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu. 

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