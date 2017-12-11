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-Konu enerji oldu

BOZOK Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde bu hafta ‘Enerji Denkleminde Türkiye Rolü’ konulu konferans düzenlendi.

-Konu enerji oldu

BOZOK Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde bu hafta ‘Enerji Denkleminde Türkiye Rolü’ konulu konferans düzenlendi.

11 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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-Konu enerji oldu

BEYDER’de gerçekleşen konferansın konuşmacısı Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. Mustafa Özalp oldu. Konferansta, dünyadaki yeni enerji kaynakları, enerjinin günümüzdeki stratejik önemi, enerji konusunda Türkiye’nin durumu ve potansiyeli gibi konular katılımcılara anlatıldı. Konferans sonunda BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, Mustafa Özalp’e teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

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