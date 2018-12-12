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Konu devlet algımız

BEYDER tarafından her hafta gerçekleştirilen konferans etkinliğinde bu hafta Türklerde Devlet Algısı ele alındı.

Konu devlet algımız

BEYDER tarafından her hafta gerçekleştirilen konferans etkinliğinde bu hafta Türklerde Devlet Algısı ele alındı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Konu devlet algımız

Beyder’in her hafta gerçekleştirdiği akademik ve kültürel sohbetler tüm hızıyla devam ediyor. Beyder’de bu hafta Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hurşit Yiğit tarafından, katılımcılara “Türklerde Devlet Algısı” konulu konferans verildi. Her toplumun kendi değer yargıları üzerinden yönetim ve devlet anlayışı oluşturduğuna dikkat çeken Yiğit, Türklerin gerek İslamiyet öncesinde, gerek İslamiyet sonrasında kendilerine has bir yönetim anlayışlarının bulunduğu ve bu anlayışın merkezine adalet, ehliyet ve liyakati yerleştirdiğini vurguladı.

Katılımcılardan gelen soruların da yanıtlanmasıyla, konferans son buldu. Günün anısına Araştırmacı Yazar Yusuf Karakaya tarafından Yiğit’e kitap hediye edildi.

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