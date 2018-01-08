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Kontrolümüz yeterli değil

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan kasaplar tarafından yapılan hayvan kesimlerinde belediyenin kontrolünün yeterli olmadığını belirterek, Veteriner Müdürlüğü’nde düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Kontrolümüz yeterli değil

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan kasaplar tarafından yapılan hayvan kesimlerinde belediyenin kontrolünün yeterli olmadığını belirterek, Veteriner Müdürlüğü’nde düzenlemeye gidileceğini söyledi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Kontrolümüz yeterli değil

Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ta yapılan et kesimlerinin kontrolünü daha sağlıklı yapabilmek ve kasapların daha hijyenik ortamda kesim yapmalarını sağlamak amacıyla Yimpaş’a ait hayvan kesimhanesini belediye olarak kiraladıklarını bildirdi. Başkan Arslan, “Açıkçası kasapların yaptığı kesimlerin denetimi noktasında kontrolümüz yeterli değildi. Biz bu duruma şimdi son veriyoruz” dedi.
Başkan Arslan, yeni kesimhanenin daha modern ve hijyenik bir yapıda olacağına değinirken, 10 yıl süreyle kiralandığını da ifade ederek “Veteriner Müdürlüğü’müz de buraya taşınacak” diye konuştu.
Başkan Arslan bu sayede kaçak kesimlerin de ilde son bulacağını sözlerine ekledi.
 

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