Kontrolsüz geçiş yok!

aliliğimiz kararıyla, Yozgat il girişlerindeki uygulama noktalarında ateş ölçerle yapılan kontroller sırasında şüpheliler, Şehir Hastanesi’ne yönlendiriliyor. Ülke genelinde Korona virüse karşı tedbirler artırılırken, Yozgat’ta salgının yayılmasını engellemek amacıyla sağlık ekipleri, emniyet ve jandarma birimleri uygulama noktalarında temassız ateş ölçerle Yozgat istikametine giriş yapan araçlarda bulunan vatandaşlara ateş ölçümü yapıyor. Gerekli tedbirlerin alındığı kontrollerde uygulama noktasına gelen araçlarda bulunanlara ayrıca Korona virüs salgını ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunuyor.