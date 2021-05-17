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Yozgat
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Kontrollü normalleşe başladı

COVİD19 salgınına bağlı vakaların artması üzerine uygulamaya konulan tam kapanma süreci bugün sabah saat 05.00’ten itibaren tamamlanırken, bugünden itibaren kontrollü normalleşme sürecine geçildi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:27
Kontrollü normalleşe başladı

Yozgat’ta 29 Nisan tarihinde başlayıp bugün sabah sona eren tam kapanma süreci genel olarak sakin geçti. Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf tutulan esnafı ziyaret edip, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bayramı arifesinde marketler ve ekmek fırınlarında yoğunluk yaşanırken Vali Polat, Sarraflar Caddesi'nde vatandaşlara maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Emniyet ekipleri ise vatandaşlara ikamet sorgulaması yaptı. Vali Polat, özellikle fırın ve marketlerde yoğunluk oluştuğunu belirterek, ‘’Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak sokaklara çıkalım. Emniyetten ekiplerimiz vatandaşımızın alışveriş yaptığı yer ile ikametlerini sorguluyor. Yoğunluğu azaltmak için ekiplerimiz tam kapanma döneminde görevlerini yaptı’’ dedi. Polat, gücün tedbirde olduğunu, tedbirlere uyulursa bu süreçten bir an önce çıkılacağını ifade ederek, "Geçtiğimiz haftalarda vaka sayımız 100 binde 499'a çıkmıştı, şu an 200'lerdeyiz. Amacımız 50'ler ve daha aşağı inmek. Bu amacı gerçekleştirmek için sadece bizim aldığımız tedbirler değil, bu tedbirlere hassasiyetle uyan vatandaşlarımızın olması lazım. Tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür ediyorum. Diğer vatandaşlara da tedbirlere hassasiyetle uymalarını rica ediyorum’’ diye konuştu. Öte yandan, Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Odası Başkanı Eyüp Coşku da, genelge kapsamında lokantaların sadece paket servis için açık olacağını söyledi. Coşkun, ‘’Lokantalar sadece paket servise açık olacak. Kafeler, kahvehaneler, halı sahalar, spor salonları kapalı kalacak. Çay ocakları içeri müşteri almadan sadece esnafa satış yapabilecekler’’ uyarısında bulundu. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri aşı olanlar ile 18 yaş altındakiler sokağa çıkma konusunda muaf tutulurken, aşı olmayan 65 yaş ve altındakiler saat 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecekler.

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Kontrollü Normalleşe Başladı
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