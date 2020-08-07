Kontrollü hayat dönemi

YOZGAT Valiliği, ‘Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla yurt genelinde uygulanacak yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri denetimini başlattı. Yozgat'ta polis ve bekçiler, cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı. Polis araçlarından anons yapılarak vatandaşlar maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Görevliler, özellikle banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlardan sosyal mesafeye uymalarını istedi. Bu arada İl Pandemi Kurulu Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 'covid-19 tedbirleri' genelgesi görüşüldü. Vali Polat, genelge doğrultusunda Yozgat il genelinde tedbirlerin artırılması konusunda talimatlarda bulundu. Vali Polat, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat Jandarma Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile birlikte Valilik binasından başlayıp, Lise Caddesi’nde farkındalık yürüyüşü yaptı, yolda karşılaştığı vatandaşlara ve uğradığı işyerlerinde esnafa uyarılarda bulundu. •Seyfettin Sağlam•