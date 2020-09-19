Kontrollü hayat denetimi

YOZGAT Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kontrollü sosyal hayat denetimlerini sürdürüyor. Korona virüs salgınının yayılmaması için başlatılan kontrollü sosyal hayat denetimlerinde Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü oluşturduğu ekiplerle, rehberlik hizmeti verdikten sonra kurallara aykırı durumlarda cezai işlem uyguluyor. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) denetimleri için oluşturulan ekipler, yeni dönemle ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra iş yerlerine ceza işlem de uygulamaya başladı. Kontrollü sosyal hayat döneminde ilgili sektörler için ekiplerin oluşturulduğu, rehberlik eğitimi verdiği, berberler, kıraathaneler, kafeler, çay ocakları, pazarcılar başta olmak başta olmak üzere her sektörde faaliyet gösteren firmalara yeni dönem bilgilendirilmesi yapıldı. Yapılan rehberlik hizmeti sonrası denetim gerçekleştirildi.