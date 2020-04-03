Kontrollere devam

. Ülke genelinde Korona virüse karşı tedbirler artırılırken, Sarıkaya’da salgının yayılmasını engellemek amacıyla sağlık ekipleri, emniyet ve jandarma birimleri uygulama noktasında temassız ateş ölçerle Sorgun istikametinden giriş yapan araçlarda bulunan vatandaşlara ateş ölçümü yapıyor. Gerekli tedbirlerin alındığı kontrollerde uygulama noktasına gelen araçlarda bulunanlara ayrıca Korona virüs salgını ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilerde veriliyor. Kaymakam Yasin Özcan, görev yapan ekipleri uygulama noktasında ziyaret ederek iyi çalışmalar diledi.