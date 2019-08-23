Kontrolcü olacaklar

İŞKUR İl Müdürlüğü ile Garanti Giyim firması arasında imzalanan İşbaşı Eğitim Programı ile Kalite Kontrolcü mesleğinde eğitim alanlara iş imkan sağlanacak.

Yozgat’ta istihdama katkı sunan firmalar arasında yer alan Garanti Giyim firmasıyla imzalanan protokole göre, 8 kişiye işbaşında eğitim verilecek. Program sonunda başarılı olan kursiyerler ise istihdam edilecek.