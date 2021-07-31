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Kontrol altına alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:27
Kontrol altına alındı

Milli parkın ziyaretçi tanıtım merkezi girişinde önceki gün başlayan yangında, Ulupınar bölgesinden sonra Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki alevler de kontrol altına alındı. Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde'den de gelen destekle 15 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 yangına müdahale aracı, 10 pikap, 3 itfaiye aracı, 2 kamyon, 1 dozer, 2 greyder, 85 orman işletme personeli ve yangının meydana geldiği köylerde yaşayan yaklaşık 200 gönüllünün katıldığı çalışmada soğutma işlemleri sürüyor. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da Twitter hesabından, "Yahyalı ilçemizdeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın ile mücadelemizde büyük fedakarlık gösteren vatandaşlarımıza, Orman teşkilatımızın, askeri birliklerimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve AFAD’ın görevlilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini paylaştı.

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Kontrol Altına Alındı
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