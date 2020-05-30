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Konteyner dönemi bitti

Sorgun Belediyesi, ilçe merkezindeki bazı caddelerde bulunan çöp konteynerlerini kaldırdı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 01:40
Konteyner dönemi bitti

SORGUN ilçesinde bazı caddelerde çöp konteynerleri kaldırılarak, poşetli uygulamaya geçildi. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda vatandaşların daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için konteyner yerine poşet uygulamasına geçtiklerini söyledi. Yeni uygulamayla görüntü kirliliğinin de önüne geçileceğini vurgulayan Ekinci,  "1 Haziran Pazartesi'den itibaren öncelikle Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nda konteyner sistemine son verilip, poşetli çöp toplama sistemine geçilecektir. Bu nedenle vatandaşlarımızın, evlerde ve iş yerlerinde oluşan çöplerini akşam 21.00 - 22.00 saatleri arasında sızdırmaz poşetlerde ve ağızları kapalı olarak temizlik araçlarımızın alacağı bir yere bırakmaları gerekecektir. Banka, eczane gibi mesaisi 17.00 - 17.30 gibi biten iş yerlerinin çöpleri ise yine sızdırmaz poşetlerde ve ağzı kapalı olarak saat 18.00'de temizlik araçlarımız tarafından alınacaktır. Vatandaşlarımızı, çöp çıkarma saatlerine uyulması konusunda, duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi. (Şahin Özmen) 

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Konteyner Dönemi Bitti
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