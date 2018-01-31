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Konsey toplandı

SARIKAYA ilçesinde Kent Konseyi dördüncü olağan toplantısı gerçekleştirerek, gündemde yer alan maddeleri ele aldı.

Konsey toplandı

SARIKAYA ilçesinde Kent Konseyi dördüncü olağan toplantısı gerçekleştirerek, gündemde yer alan maddeleri ele aldı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Konsey toplandı

Sarıkaya Belediye Meclisi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, konsey üyesi sıfatıyla MHP İlçe Başkanı Abdullah Güngör, CHP İlçe Başkanı İzzet Yalçın, Özel İdare Müdürü Adnan Arslan, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda ilçeye yapılabilecek yenilikler, yapılan hizmetler, yapılacak hizmetler, sosyal ve kültürel anlamda yapılabilecek konular değerlendirildi.
Yapılan görüşmeler sonucunda alınan tavsiye niteliğindeki kararlar ilgili kurumlara iletmek üzere karar alındı.
Toplantıda ayrıca daha önce çeşitli kurumlara iletilen tavsiye niteliğindeki kararların sonuçları ve gelen cevaplar konsey üyeleri ile paylaşıldı.

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