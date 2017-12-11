-Konserli konferans

Reyyan Derneği tarafından gerçekleşen etkinlikte, Yozgatlı tasavvuf sanatçısı Recep Kunduz’da sahne alarak, konser verdi. Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Eğitimci-Yazar Ahmet Öz peygamber efendimizin örnek ahlakı konusunda konferans verdi.

Programın sonunda ise semazen eşliğinde sahne alan Recep Kunduz, katılımcılara manevi atmosferi yüksek bir gece sundu. Reyyan Derneği Başkan Yardımcısı Yasin Şahin, katılımcılara teşekkür ederek, derneğin amacının insanların sevinci ve acısını paylaşarak, insanlara ahlaki ve insani değerlerle katkıda bulunmak, din, dil ırk ve mezhep ayrımı yapmadan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak olarak açıkladı.

