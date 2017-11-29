-Konser hediyesi

Öğretmenler günü kutlamaları gerçekleşen konser ile sonlandı.
Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere Vali Yardımcısı Salih Altun, Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürü Selim Yaman, öğretmen ve aileleri katıldı.
Yurdun değişik yörelerinden oluşan türkülerin seslendirildiği konser, konuklardan yoğun alkış aldı.
Öğretmenler günü kutlamaları gerçekleşen konser ile sonlandı.
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