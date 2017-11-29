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-Konser hediyesi

CUMHURİYET Ortaokulu öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle önceki akşam öğretmenlere konser verdi.

-Konser hediyesi

CUMHURİYET Ortaokulu öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle önceki akşam öğretmenlere konser verdi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 07:00
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-Konser hediyesi

Öğretmenler günü kutlamaları gerçekleşen konser ile sonlandı.
Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere Vali Yardımcısı Salih Altun, Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürü Selim Yaman, öğretmen ve aileleri katıldı.
Yurdun değişik yörelerinden oluşan türkülerin seslendirildiği konser, konuklardan yoğun alkış aldı.
 

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