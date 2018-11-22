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Kongreyi yapmayana para cezası

YOZGAT İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, derneklere uygulanan idari para cezalarının başında, genel kurul toplantıları geldiğini, genel kurul toplantılarını zamanında yapılmaması halinde para cezasının dernek başkanına uygulandığını söyledi.

Kongreyi yapmayana para cezası

YOZGAT İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, derneklere uygulanan idari para cezalarının başında, genel kurul toplantıları geldiğini, genel kurul toplantılarını zamanında yapılmaması halinde para cezasının dernek başkanına uygulandığını söyledi.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:03
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Kongreyi yapmayana para cezası

Yurtlu, derneklerin tüzüklerinde belirtikleri üzere, dernek yöneticileri, genel kurul üyelerini belirtilen ay ve yıl içinde olağan genel kurul toplantısı için çağrı yapmakla sorumlu olduklarını hatırlattı, idari para cezalarının da yönetim kurulu başkanına uygulandığını kaydetti. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu,  dernek yöneticilerine genel kurul toplantılarının tüzüklerinde belirtilen yasal süre içerisinde yapılmaları için uyardı. Yurtlu “Bilindiği üzere, dernekler olağan ve olağan üstü olarak iki şekilde genel kurul yapmaktadır. Olağan genel kurul toplantıları,  tüzükte belirtilen ay ve yıl içinde yapılarak, genel kurul tarihini izleyen 30 gün içerisinde elektronik ortamda Derbis üzerinden mülki idare amirliğine bildirilmektedir” dedi. 
Yurtlu, dernek yöneticilerine SMS yoluyla genel kurul toplantısının yapılması hususunda uyarı mesajı gönderildiğini de sözlerine ekledi.

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Kongreyi Yapmayana Para Cezası
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