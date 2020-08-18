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Kongre süreci devam ediyor

MHP Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde de kongre çalışmalarını tamamladı. Perşembe günü Sarıkaya, hafta sonunda da Yenifakılı, Çandır, Çayıralan ilçe kongrelerini tamamlanacak.

18 Ağustos 2020 Salı 00:54
Kongre süreci devam ediyor

MHP hafta sonunda Merkez ilçe ile birlikte 4 ilçede kongre çalışmalarını tamamlarken, bu hafta sonuna kadar 4 ilçede daha kongre çalışmalarını tamamlamayı planlandı. MHP Yerköy ilçe teşkilatı kongresinde Şevket Kalkan yeniden seçilirken, Şefaatli ilçesinde Yüksel Çelebi ilçe başkanı oldu. İlçe Kongrelerine MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Merkez İlçe eski başkanı Tekin Irgatoğlu da katıldı. Şu ana kadar 4 ilçede kongre çalışmalarını tamamlayan MHP, Perşembe günü Sarıkaya, Cumartesi günü Yenifakılı, Pazar günü de Çandır ve Çayıralan ilçe kongrelerini sonuçlandıracak.  

Anahtar Kelimeler:
Kongre Süreci Devam Ediyor
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