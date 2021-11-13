Kongre Heyecanı

Türk Eğitim Sen Yozgat Şubesi olağan Genel Kurul toplantısı yarın Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Kültür Merkezi Konferans salonunda yapılacak. Toplantı, Saat:10.00’da bapılacak. Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, ‘’Türk Eğitim-Sen delegelerinin oy kullanarak yeni yönetim kurulunu belirleyeceği olağan Genel Kurulumuzda tüm üyelerimizi ve misafirlerimizi aramızda görmek istiyoruz’’ dedi. Türk Eğitim Sen Yozgat Şubesi'nin yarın gerçekleştirilecek olan olağan Genel Kurul toplantısında, eğitim camiasının sorunları da dile getirilip, çözümü noktasında öneriler de ortaya konulacak.